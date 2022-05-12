Колосков об успехах Черчесова в Венгрии: «Он золотой фонд российского тренерского цеха»

Вячеслав Колосков высоко отозвался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове. Почетный президент РФС прокомментировал победу клуба из Будапешта в Кубке и чемпионате Венгрии.

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