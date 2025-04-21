Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Остановили эшелоны НАТО»: подполье уничтожило ключевую инфраструктуру по снабжению ВСУ

«Остановили эшелоны НАТО»: подполье уничтожило ключевую инфраструктуру по снабжению ВСУ

БлокнотРУ Подпольная организация «Дозор» уничтожает инфраструктуру киевского режима. Подпольная организация «Дозор» (D) смогла парализовать транспортные артерии Украины, уничтожив объекты инфраструктуры на ключевых участках железной дороги «незалежной».

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