«Пермские термы» понесли убытки в 133,9 млн рублей

Это на 838% больше, чем в 2022 году.ООО «Пермские термы» опубликовало финансовый отчет за 2023 год: по данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании выросла с 2,6 млн рублей в 2022 году до 63,8 млн рублей в 2023 году (2314%).