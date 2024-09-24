Тарифы ЖКХ оказались завышены в Иркутской области на 1,1 млрд рублей

ФАС направила предписание тарифному регулятору Иркутской области исключить из тарифов 1,1 млрд рублей, выделив, что в состав тарифов в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО были включены экономически необоснованные затраты, сообщили в ведомстве.