Посольство РФ назвало вымыслом заявления WSJ о запугивании американского бизнеса

Посольство Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки назвало вымыслом распространенные изданием The Wall Street Journal заявления о запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов на территории России.
Посольство Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки назвало вымыслом распространенные изданием The Wall Street Journal заявления о запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов на территории России.
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