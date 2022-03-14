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Посольство РФ назвало вымыслом заявления WSJ о запугивании американского бизнеса

Посольство РФ назвало вымыслом заявления WSJ о запугивании американского бизнеса

Посольство Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки назвало вымыслом распространенные изданием The Wall Street Journal заявления о запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов на территории России.

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