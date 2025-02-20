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  • Александра Дан
    А чтобы не отдать в рабство коренных жителей России в   Америку ????? Подумайте меньше народа больше кислорода ........Россия перехватил...
  • vik mysak
    Можно было подумать, что будет как то по другому? Путин же ещё в 2008 году всех предупреждал, всё ведь по полочкам ра...Нацист Корчинский...
  • саша пупкин
    Опять все не слава богу)))«Виноваты русские...

В США арестуют недвижимость Зеленского – экс-аналитик ЦРУ

В США арестуют недвижимость Зеленского – экс-аналитик ЦРУ

Атака Владимира Зеленского на Дональда Трампа равносильна попытке самоубийства. Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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