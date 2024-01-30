На Украине объяснили смысл слухов об отставке Залужного: главное за сутки

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Главком ВСУ Валерий Залужный мог переиграть киевские элиты слухом о своем увольнении, США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине, российские войска отразили атаку украинских боевиков под Купянском.
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