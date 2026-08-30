Раскрыты новые «масштабные» планы Мерца против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится обвинить Россию в инциденте с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в аэропорту Лейпцига и объявить о новых «масштабных» санкциях в отношении … .
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