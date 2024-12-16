Китай: курс на потребление и снижение ключевой ставки

Рост потребительского спроса, повышение благосостояния населения — один из приоритетов развития экономики Китая на следующий год, определенных Центральным совещанием по экономической работе под председательством Си Цзиньпина.
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