Российский рынок открылся снижением по индексу МосБиржи

Российский рынок открыл торги в среду, 8 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,23%, до 3238,73 пункта, индекс РТС слабеет на 0,23%, до 1104,64 пункта.