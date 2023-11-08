Российский рынок открылся снижением по индексу МосБиржи

Российский рынок открыл торги в среду, 8 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,23%, до 3238,73 пункта, индекс РТС слабеет на 0,23%, до 1104,64 пункта.
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