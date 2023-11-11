Застрявшие в Китае российские туристы прибыли на КПП в Благовещенске

Не имевшие возможности несколько суток выехать из КНР в Амурскую область туристы, большинство их которых россияне, вернулись в Россию на автобусах по автомосту Благовещенск – Хэйхэ (Китай) и прибыли на КПП в российском городе.
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