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Китайские самолёты ДРЛО: начало пути

Китайские самолёты ДРЛО: начало пути

В 1960-е годы СССР и США имели на вооружении самолёты дальнего радиолокационного дозора Ту-126 (на базе турбовинтового авиалайнера Ту-114) и ЕС-121 Warning Star (на базе поршневого транспортно-пассажирского Lockheed L-1049 Super Constellation), способные обнаруживать воздушные цели на дистанции несколько сотен километров.

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