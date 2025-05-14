Нижегородку насмерть сбил поезд в Борском районе

Доследственную проверку проводят из-за гибели женщины под поездом в Борском округе. Инцидент произошел сегодня, 14 мая, на станции Линда Горьковской железной дороги, сообщает пресс-служба ЦМСУТ СК России.
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