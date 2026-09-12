Биолог перечислил опасные для домашних питомцев комнатные растения

Некоторые популярные комнатные растения представляют серьёзную угрозу для домашних животных. Об этом РИА Новости сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
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