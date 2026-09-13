Пекарня, угостившая Путина пирожками, сменила владельца. Что означает перерегистрация "Машеньки"?

Ставшая известной на всю страну пекарня "Машенька" из Люберцов, которая угостила пирожками президента России Владимира Путина, сменила владельца.
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