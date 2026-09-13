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Царьград

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Пекарня, угостившая Путина пирожками, сменила владельца. Что означает перерегистрация "Машеньки"?

Пекарня, угостившая Путина пирожками, сменила владельца. Что означает перерегистрация "Машеньки"?

Ставшая известной на всю страну пекарня "Машенька" из Люберцов, которая угостила пирожками президента России Владимира Путина, сменила владельца.

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