В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверков и салютов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что лицо, ответственное за запуск фейерверка или салюта, если это привело к повреждению имущества или причинению вреда здоровью, может столкнуться со штрафом до 50 тысяч рублей.