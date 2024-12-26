В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверков и салютов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что лицо, ответственное за запуск фейерверка или салюта, если это привело к повреждению имущества или причинению вреда здоровью, может столкнуться со штрафом до 50 тысяч рублей.
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