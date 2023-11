Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию-2024

Cathedral of Vasily the Blessed (Saint Basil's Cathedral) and Spasskaya Tower on Red Square, Moscow, Russia Григорий ПотаповИзбирательная кампания в регионах должна пройти «легитимно, массово и скромно» Избирательная кампания в регионах должна пройти «легитимно, массово и скромно» В Москве в мастерской управления «Сенеж» прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и председателей региональных избиркомов по предстоящим в 2024 году выборам президента РФ, сообщает РБК.