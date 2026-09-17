Из-за блокады Ормузского пролива начался рекордный за 25 лет бум заказов на супертанкеры

Кризис на Ближнем Востоке спровоцировал тектонические сдвиги в мировой логистике углеводородов. Из-за продолжающегося конфликта вокруг Ирана движение торгового флота через Ормузский пролив – важнейшую транспортную артерию планеты для нефти и сжиженного газа – оказалось практически полностью парализовано.