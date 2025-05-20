Ямальские депутаты готовятся утвердить отчёт об исполнении окружного бюджета

В Салехарде проходит расширенное заседание комитета Законодательного Собрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам, посвящённое рассмотрению отчёта об исполнении окружного бюджета за 2024 год.
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