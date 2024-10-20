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Царьград

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В Омск привезли чучело любимой собаки Петра I

В Омск привезли чучело любимой собаки Петра I

Историки утверждают, что гладкошерстного терьера царю подарил его сподвижник Александр Меншиков.В Омске открывается выставка «Петр I и его эпоха.

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