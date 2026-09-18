Юрист Южалин: заявление об увольнении можно отправить заказным письмом

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что сотруднику не требуется согласие работодателя для увольнения по собственному желанию: по общему правилу достаточно уведомить компанию за две недели до предполагаемой даты ухода.
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