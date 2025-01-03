Поступают сведения об освобождении нашими войсками села Славянка к северо-западу от Курахово Российские войска добились нового успеха на стыке Кураховского и Покровского направлений на западе Донбасса.
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Поступают сведения об освобождении нашими войсками села Славянка к северо-западу от Курахово Российские войска добились нового успеха на стыке Кураховского и Покровского направлений на западе Донбасса.
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