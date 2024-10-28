27,10,24 Селидово Последствия боевых действий в Селидово. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли жилую застройку прилегающую к Городской Администрации города Селидово.
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27,10,24 Селидово Последствия боевых действий в Селидово. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли жилую застройку прилегающую к Городской Администрации города Селидово.
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