Воронежские активисты оспаривают решение об установке памятника Юрию Хою

Активисты обратились к мэру Воронежа Сергею Петрину с вопросом о том, как установка подобного монумента соотносится с указом президента РФ Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей».