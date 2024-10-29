НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Воронежские активисты оспаривают решение об установке памятника Юрию Хою

Воронежские активисты оспаривают решение об установке памятника Юрию Хою

Активисты обратились к мэру Воронежа Сергею Петрину с вопросом о том, как установка подобного монумента соотносится с указом президента РФ Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх