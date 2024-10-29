Воронежские активисты оспаривают решение об установке памятника Юрию Хою

Активисты обратились к мэру Воронежа Сергею Петрину с вопросом о том, как установка подобного монумента соотносится с указом президента РФ Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)