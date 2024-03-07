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В парламенте Армении рассказали о формировании в стране антироссийских настроений

В парламенте Армении рассказали о формировании в стране антироссийских настроений

Тема о неких планах по втягиванию Армении в Союзное государство России и Белоруссии, о которой на прошлой неделе заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, используется властями закавказской страны, чтобы формировать и поддерживать антироссийские настроения, заявил «Известиям» секретарь фракции «Честь имею», депутат Национального собрания Армении Тигран Абраамян.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Зажрались.. Пора перекрыть краник...
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8 час.
ВД
Вовладар Даров
Неблагодарные, легли под пиндосов!
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7 час.

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