В парламенте Армении рассказали о формировании в стране антироссийских настроений

Тема о неких планах по втягиванию Армении в Союзное государство России и Белоруссии, о которой на прошлой неделе заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, используется властями закавказской страны, чтобы формировать и поддерживать антироссийские настроения, заявил «Известиям» секретарь фракции «Честь имею», депутат Национального собрания Армении Тигран Абраамян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии