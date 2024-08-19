Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пришло время вернуться группе Российских войск в германию. Вот радости то восточным немцам будет, а какая от них подд...В Литве начато ст...
  • Наталья Середа
    Доброе утро!Без слез радости, гордости и волнения за вас невозможно смотреть эти видео!Храни вас Господи❤️ дорогие на...🇷🇺🐊🚁⚠️Доброе ...
  • vitaly yanushkevich
    Зачем бандитов брать в плен? Расстреливать всех.Бойцы группировки...
Дональд Трамп назвал Камалу Харрис коммунисткой

Дональд Трамп назвал Камалу Харрис коммунисткой Предвыборное противостояние в США, похоже, входит в привычное русло взаимных оскорблений кандидатов от двух конкурирующих партий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
Предлагаю имиджевую идею: Кто из президентов США  посетил Мемориал жертвам войны во Вьетнаме в Вашингтоне и поделился впечатлениями? Камала не тянет на сравнение с коммунисткой, а сам Трамп без лицензии использует коммунистичный жест Рот Фронт немецких антифашистов.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх