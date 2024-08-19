Дональд Трамп назвал Камалу Харрис коммунисткой

Сергей Дмитриев

Предлагаю имиджевую идею: Кто из президентов США посетил Мемориал жертвам войны во Вьетнаме в Вашингтоне и поделился впечатлениями? Камала не тянет на сравнение с коммунисткой, а сам Трамп без лицензии использует коммунистичный жест Рот Фронт немецких антифашистов.