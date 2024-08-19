Дональд Трамп назвал Камалу Харрис коммунисткой Предвыборное противостояние в США, похоже, входит в привычное русло взаимных оскорблений кандидатов от двух конкурирующих партий.
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Предлагаю имиджевую идею: Кто из президентов США посетил Мемориал жертвам войны во Вьетнаме в Вашингтоне и поделился впечатлениями? Камала не тянет на сравнение с коммунисткой, а сам Трамп без лицензии использует коммунистичный жест Рот Фронт немецких антифашистов.
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