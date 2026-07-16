Александр Сосновский: Германия воюет заводами, чтобы не пачкать мундир кровью

Поче­му инте­гра­ция Укра­и­ны в ВПК Евро­пы про­ис­хо­дит быст­рее, чем поли­ти­че­ские заяв­ле­ния о мире? Как Ксе­ния Соб­чак ока­за­лась адво­ка­том фигу­ран­та дела о тер­ак­те и что это гово­рит о пра­во­за­щи­те? Что скры­ва­ет­ся за сни­же­ни­ем анти­рос­сий­ской рито­ри­ки Фри­дри­ха Мер­ца в 2026 году? И поче­му Трамп ими­ти­ру­ет дистан­ци­ро­ва­ние от кон­флик­та, пере­да­вая лицен­зии.