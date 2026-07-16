Александр Сосновский: Германия воюет заводами, чтобы не пачкать мундир кровью

Почему интеграция Украины в ВПК Европы происходит быстрее, чем политические заявления о мире? Как Ксения Собчак оказалась адвокатом фигуранта дела о теракте и что это говорит о правозащите? Что скрывается за снижением антироссийской риторики Фридриха Мерца в 2026 году? И почему Трамп имитирует дистанцирование от конфликта, передавая лицензии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии