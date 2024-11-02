Минфин объяснил, как приумножить пенсионные накопления

Подать заявление через портал госуслуг на перевод пенсионных накоплений из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), а также из одного НПФ в другой или в Социальный фонд России теперь можно будет с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (госключ).