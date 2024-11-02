Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    У Санду будущее будет вне страны!!!!Выборы в Молдавии...
  • Людмила Лепаева
    Они бесконечно будут ехатьВ России прикроют...
  • Михаил Мамонов
    Лапоть опять пытается отмазать своих отморозков .Стрелки переводит , типа это не лохмат а кто то другой . 👎👎👎 не т...Алаудинов рассказ...

Минфин объяснил, как приумножить пенсионные накопления

Минфин объяснил, как приумножить пенсионные накопления

Подать заявление через портал  госуслуг на перевод пенсионных накоплений из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), а также из одного НПФ в другой или в Социальный фонд России теперь можно будет с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (госключ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх