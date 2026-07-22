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Царьград

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Минобороны России: 80 украинских дронов уничтожены за один день

Минобороны России: 80 украинских дронов уничтожены за один день

Министерство обороны России объявило, что в среду с 8:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО страны перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников.

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