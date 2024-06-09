Наблюдаем некоторую тревогу в связи с проникновением хохлов и сочувствующих им в отечественное медиапространство, с понтом дела, мол, они добрых русских людей плохому научат и рано или поздно на майдан против власти вытащат.
О медиаресурсе и свергателях режЫма
Комментарии
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Юра Терских
Интересно в каком регионе в России растет продолжительность жизни ? Самому то не смешно?
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15 час.
Андрей ПандовРихтер
На Колыме:) Милости просим
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15 час.
Людмила Свириденко
Исходя из статьи, получается, что автора данного опуса позвонили, разбудили и велели, одних хвалить, других ругать. Правильно?
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15 час.
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