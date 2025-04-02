Семейство бронетехники Calidus Wahash из ОАЭ

Ранний вариант БТР Wahash с украинским боевым модулем БМ-3МНесколько лет назад компания Calidus LLC из Объединённых Арабских Эмиратов представила проект универсальной колесной платформы под названием Wahash.
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