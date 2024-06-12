Почему Джордж Буш был против выхода Украины из СССР

100 лет со дня рождения последнего друга СССР и президента-ветерана Джорджа Буша — старшегоПрезидент США Джордж Буш-старший и президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в Москве, 1991 годDirck Halstead/Getty Images Джордж Буш — старший был последним ветераном Второй мировой войны на посту президента США.