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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники полиции провели для студентов медицинского колледжа лекцию по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания Виктория Мурашко провели для студентов медицинского колледжа профилактические лекции на тему противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде.

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