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Аргументы и Факты

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Режим беспилотной опасности объявили в Ямало-Ненецком автономном округе

Режим беспилотной опасности объявили в Ямало-Ненецком автономном округе

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили об угрозе беспилотников. Режим беспилотной опасности объявили региональные власти, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО в канале на платформе «Макс».

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