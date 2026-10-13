Режим беспилотной опасности объявили в Ямало-Ненецком автономном округе

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили об угрозе беспилотников. Режим беспилотной опасности объявили региональные власти, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО в канале на платформе «Макс».
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