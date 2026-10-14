Дата-центр Сбербанка подвергся атаке БПЛА. Первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин подтвердил, что сегодня ночью в Балаково Саратовской области ЦОД был атакован беспилотниками.
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