Трамп: Я бы не использовал ядерное оружие против Ирана, нам это не нужно Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен применять ядерное оружие против Ирана.
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