Русская весна
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Русская весна

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Армия России отразила удары врага над Ростовской областью

Армия России отразила удары врага над Ростовской областью

Как сообщает Минобороны, 31 декабря около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Почему здесь и сейчас на Банковскую ни чего не прилетело? Почему до сих пор вообще в Киеве есть свет? Мы только и будем что отражать и наносить удары возмездия?
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