Армия России отразила удары врага над Ростовской областью

Как сообщает Минобороны, 31 декабря около 17.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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