Бессараб анонсировала повышение пенсий работающих и неработающих россиян с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в России вырастут пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по социальной политике и труду, депутат Светлана Бессараб, передает 360.
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