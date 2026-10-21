Дмитрий Песков назвал участие Киева ключевым условием для завершения конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для окончательного урегулирования конфликта на Украине необходимо участие представителей Киева.
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