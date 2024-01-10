Luminar разрабатывает функцию активного руления, которая позволит машинам автоматически объезжать препятствия

Хотя так называемый «лосиный тест» с объездом препятствия на большой скорости всё чаще входит в программу неофициальных испытаний новых автомобилей с точки зрения безопасности, автоматика в этой сфере ещё не получила достаточных полномочий, и манёвр приходится выполнять водителю.