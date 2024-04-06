Минниханов поручил обеспечить безопасность в Ураза-байрам

На субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики обеспечить проведение праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам.
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