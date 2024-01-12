Лидера «Левого фронта» Удальцова арестовали по обвинению в оправдании терроризма

РИАМО - 12 янв. Басманный суд Москвы до 15 февраля арестовал лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма с использованием интернета, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
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