Завораживающая природа окрестностей Сиэтла в новом трейлере Fallout: Cascadia В чес...

Завораживающая природа окрестностей Сиэтла в новом трейлере Fallout: CascadiaВ честь выхода телесериала Fallout от Amazon Prime Video объединение фанатов Fallout выпустило новый трейлер Fallout: Cascadia, демонстрирующий прогресс в создании мирового окружения, и результат поражает – увиденное напоминает официальное DLC от Bethesda.
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