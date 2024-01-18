Тележурналист Евгений Попов поддержал решение президента участвовать в выборах

Выборы президента впервые будут проходить три дня Решение действующего президента Владимира Владимировича Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году поддержал тележурналист Евгений Попов.
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