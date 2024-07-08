Си Цзиньпин: все стороны заинтересованы скорее прекратить огонь на Украине

Скорейшее прекращение огня на Украине и поиск политического решения урегулирования конфликта в интересах всех сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии