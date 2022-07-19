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Третья мировая на пороге: британцы планируют ударить ракетами по Крымскому мосту

Третья мировая на пороге: британцы планируют ударить ракетами по Крымскому мосту

Главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову стало известно, что Великобритания планирует отомстить Российской Федерации за смерть британского наемника Пола Ури, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

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