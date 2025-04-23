📹⚡️Процесс производства и испытания отечественных контроллеров для FPV-дронов на предприятии во Владивостоке.
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📹⚡️Процесс производства и испытания отечественных контроллеров для FPV-дронов на предприятии во Владивостоке.