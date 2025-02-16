Джордж Рассел: Таким людям, как Ферстаппен, надо давать жёсткий отпор

Джордж Рассел: Таким людям, как Ферстаппен, надо давать жёсткий отпорMercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел рассказал о конфронтации с Максом Ферстаппеном на Гран При Катара и дал понять, что не жалеет о своих словах в адрес четырёхкратного чемпиона мира Формулы 1.