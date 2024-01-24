Врач указала на опасность прививки от кори после 8-го месяца беременности

Педиатр, аллерголог-иммунолог Ольга Тарасова рассказала, что беременные женщины могут прививаться от кори до восьми месяцев беременности, если женщина на фоне сниженного из-за беременности иммунитета вдруг заболевает корью.
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