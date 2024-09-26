Фото и характеристики Redmi Note 14 слили прямо перед анонсом

Redmi представит в Китае серию смартфонов Redmi Note 14 сегодня, 26 сентября. Смартфоны Note 14 Pro и Note 14 Pro+ уже показали на официальных изображениях, но компания еще не раскрыла внешний вид стандартного Note 14.
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